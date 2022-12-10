«Только при наличии угрозы жизни»: вводится новый штраф за нарушение правил на борту самолета

Россиян будут штрафовать за желание покинуть борт после объявления готовности к вылету.

Такие меры были приняты в связи с увеличением числа отказников после закрытия двери самолета. Компенсация за снятие человека с рейса за счет самого пассажира позволит не повышать стоимость авиабилетов.