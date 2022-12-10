«Только при наличии угрозы жизни»: вводится новый штраф за нарушение правил на борту самолета

Россиян будут штрафовать за желание покинуть борт после объявления готовности к вылету.
Такие меры были приняты в связи с увеличением числа отказников после закрытия двери самолета. Компенсация за снятие человека с рейса за счет самого пассажира позволит не повышать стоимость авиабилетов.
«Вынужденная мера вводится в связи с участившимися отказами, которые влекут за собой отклонения от расписания целых цепочек рейсов и дополнительные затраты», – отметили в авиакомпании.
«Пассажир имеет возможность отказаться от полета до момента закрытия дверей, когда еще возможно оперативно организовать его выход из лайнера. После можно отказаться только при наличии угрозы жизни или здоровью», – процитировали ria.ru пресс-службу организации.
Напомним, ранее стало известно о повышении стоимости билетов на поезда.