«Только при наличии угрозы жизни»: вводится новый штраф за нарушение правил на борту самолета

Самолет

Самолет. Фото: Global Look Press

Авиакомпания «Россия» начнет наказывать за отказ от полета после закрытия дверей.

Россиян будут штрафовать за желание покинуть борт после объявления готовности к вылету. 

Такие меры были приняты в связи с увеличением числа отказников после закрытия двери самолета. Компенсация за снятие человека с рейса за счет самого пассажира позволит не повышать стоимость авиабилетов.

«Вынужденная мера вводится в связи с участившимися отказами, которые влекут за собой отклонения от расписания целых цепочек рейсов и дополнительные затраты», – отметили в авиакомпании. 

«Пассажир имеет возможность отказаться от полета до момента закрытия дверей, когда еще возможно оперативно организовать его выход из лайнера. После можно отказаться только при наличии угрозы жизни или здоровью», – процитировали ria.ru пресс-службу организации.

Напомним, ранее стало известно о повышении стоимости билетов на поезда.

 

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