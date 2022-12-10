«Больше покорности»: Василиса Володина дала предречение на ближайшую перспективу

Астролог, телеведущая Василиса Володина старается рассказывать людям, к чему готовиться, ежедневно. День за днем многие ее подписчики руководствуются советами, как поступить или к чему быть готовыми.

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На этот раз Володина рассказала про новый день декабря – 10 число. В эти сутки Венера входит в созвездие Козерога, а Луна - в Рыбах.