«Больше покорности»: Василиса Володина дала предречение на ближайшую перспективу

Василиса Володина

Василиса Володина. Фото: соцсети

Эксперт по звездам объяснила, что происходит в жизни.

Астролог, телеведущая Василиса Володина старается рассказывать людям, к чему готовиться, ежедневно. День за днем многие ее подписчики руководствуются советами, как поступить или к чему быть готовыми.

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На этот раз Володина рассказала про новый день декабря – 10 число. В эти сутки Венера входит в созвездие Козерога, а Луна - в Рыбах.

«И это в субботу, прекрасно! У прекрасной части человечества больше спокойствия, консервативных установок, покорности своей женской доле в хозяйственных трудах.

Ну и больше патриархального удовольствия у мужчин –  ну хоть дома все в порядке», - поведала астролог.

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