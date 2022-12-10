Осталось недолго: что произойдет с долларом в конце декабря

Финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов рассказал, какой будет судьба доллара в конце декабря.

«Можно отметить «затишье перед бурей». Но к концу года высокой волатильности ожидать не стоит», - считает эксперт.

Он отметил, что за последние пять лет доллар имел средний диапазон от 2 до 4 рублей. Но в этом году ощутимого пике этой валюты едва ли предвидится.

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«Более вероятный - это движение цены в диапазон 63,4-64,8 рубля. Но для этого необходимо, чтобы американская валюта торговалась выше 61 рубля в течение некоторого времени», - рассказал финансист сайту rg.ru.