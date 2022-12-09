Россиян массово лишают денег через WhatsApp

WhatsApp. Фото: Global Look Press

WhatsApp. Фото: Global Look Press 

Раскрыты новые схемы мошенничества.

Эксперты сообщили, что через популярный мессенджер WhatsApp мошенники все чаще стали обманывать россиян на деньги. Например, злоумышленники все чаще создают учетную запись на любой номер телефона и без ограничений звонят кому-либо.

Либо создают липовый бизнес-аккаунт громкой компании и оттуда пишут «продажные» сообщения пользователям мессенджера. И если в послании написано «Служба безопасности», то россияне охотно идут на поводу у мошенников и часто лишаются своих денег.

Поэтому тут выход один — ничего никому не переводить через телефон, особенно, в WhatsApp.

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