«Как попрошайка»: Виктория Боня рассказала о главной ошибке в отношениях

Бизнесвумен Виктория Боня дала совет поклонницам, которые не чувствуют себя любимыми в романтических отношениях.

Боня заявила о недопустимости мольбы о любви.

«Многие хотят, чтобы их любили. Казалось бы, а что здесь плохого? Но вся уловка в том, что, когда вы жаждете любви, вы ее просите, как попрошайка. Вместо того, чтобы дарить любовь, вы ее ждете», – отметила Боня в личном микроблоге.

Виктория добавила, что девушки сами строят для себя преграды в отношениях.