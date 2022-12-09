«Как попрошайка»: Виктория Боня рассказала о главной ошибке в отношениях

Бизнесвумен Виктория Боня дала совет поклонницам, которые не чувствуют себя любимыми в романтических отношениях.
Боня заявила о недопустимости мольбы о любви.
«Многие хотят, чтобы их любили. Казалось бы, а что здесь плохого? Но вся уловка в том, что, когда вы жаждете любви, вы ее просите, как попрошайка. Вместо того, чтобы дарить любовь, вы ее ждете», – отметила Боня в личном микроблоге.
Виктория добавила, что девушки сами строят для себя преграды в отношениях.
«Так как вы ее не получаете, вы уже становитесь недовольными. Это тоже одно из состояний, которое переживает наш ум, и начинает накручивать, придумывать какие-то проблемы», – заключила Виктория.
Напомним, ранее Виктория Боня показала себя в день рождения. Знаменитости недавно исполнилось 43.