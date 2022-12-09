«Лучше самостоятельно собирать»: эксперт дала советы при выборе сладкого подарка к Новому году

Одним из самых популярных подарков на Новый год остается набор сладостей. Особенно ему радуются дети.
Такой презент предпочитают из-за простоты выбора. Однако при поиске сладкого подарка стоит обращать внимание на пищевую ценность.
«Лучше самостоятельно собирать сладкий подарок для ребенка – вы сможете выбрать качественные кондитерские изделия с учетом вкусовых предпочтений ребенка. Подарок можно дополнить фруктово-ягодными батончиками, пастилой, зефиром, мармеладом, сухофруктами, сублимированными ягодами или фруктами», – отметил эксперт.
Павлова добавила, при выборе шоколада должна быть четкая надпись о том, что продукт содержит до 5% растительных жиров.
«Советую обращать внимание на состав и отдавать предпочтение шоколаду, в составе которого отсутствуют заменители масла какао. В соответствии с ГОСТ, шоколад, содержащий в своем составе отличные от масла какао растительные жиры», – заключила эксперт в беседе с sn.ria.ru.