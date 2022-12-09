«Вежливых людей» из ГИБДД научили, как не поддаваться агрессии и провокациям водителей

Для сотрудников ДПС пришлось разработать новые рекомендации: уж очень часто их стали провоцировать блогеры, снимать видео, а потом выкладывать его в Сети. Теперь в разговоре с агрессивным водителем сотрудникам ДПС советуют применять методы психологического воздействия, при этом вести себя максимально вежливо.

Кроме того, в рекомендациях предлагается оценить эмоциональное состояние и статус водителя, прежде чем начинать разговор. Еще один совет — не пытаться сократить дистанцию между собой и водителем: она должна составлять не менее 45 см.

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В тексте рекомендаций содержится разбор наиболее часто встречающихся конфликтных ситуаций. Например, если сотрудник ДПС в ответ на требование показать документы этого не делает, то он ничего не нарушает, потому что не обязан предъявлять документы водителю.

По материалам Аrgumenti.ru