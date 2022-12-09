«В одежде обязательно»: нумеролог назвала цвета, которые приносят удачу

«Удачу принесут такие цвета как: розовый, пурпурный, лиловый, темно-красный. При выборе гардероба отдавайте предпочтение красным цветам и любым его оттенкам», — рассказала нумеролог про рожденных 3, 12, 21 и 3.

Избегать черного цвета призвали рожденных 4, 13, 22 и 31:

«Однозначно хаки, а еще синий и фиолетовый. Именно эти цвета дадут еще больше решимости, проявленности и смелости, а значит, любое дело у вас в кармане».

Если ваш день рождения 5, 14 или 23, обратите внимание на базовые цвета:

«Люди, рожденные в эти даты, обладают впечатляющими коммуникационными навыками. Это люди, которые могут найти подход абсолютно к любому человеку. Цвета, которые этому будут способствовать, это: белый, серый и коричневые оттенки».

6, 15 24 числа не должны носить розовое:

«Они часто обращают внимание на действительно уникальные, необычные и красивые вещи, возможно, даже антикварные. Ваш цвет — сияющий белый. А еще голубой, желтый и синий».

Рожденные 7, 16 и 25 могут присмотреться к пастельным оттенкам и чему-то блестящему:

«Они немного замкнуты, поэтому, чтобы подчеркнуть только самое важное и притянуть к себе удачу, гардероб необходимо наполнить вещами белого, желтого и золотого цвета».

8, 17 и 26 — идеально подойдет черный.