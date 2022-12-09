«В одежде обязательно»: нумеролог назвала цвета, которые приносят удачу

Основатель школы «Лаборатория чисел» Дарья Колегова поможет скорректировать гардероб, отталкиваясь от цифр.
Родившимся 1, 10, 19 и 28 числа не стоит забывать про яркие оттенки.
«Цвета, которые принесут вам удачу: оттенки желтого, красного, коричневого, золотые и медные тона. Собираясь на важное для себя мероприятие, проследите, чтобы в одежде обязательно были указанные цвета», — отметила специалист.
А вот от черного и бордового нумеролог им предложила отказаться.
Тем, кто появился на свет 2, 11, 20 и 29 числа, можно приглядеться к кремовым оттенкам. А при запросе на восстановление энергии стоит надеть одежду цвета апельсина или васильков:
«Если срочно нужно наполнить себя энергией, то вам отлично подойдут оранжевый и синий цвета. Они колоссальный источник энергии конкретно для вас. Пожалуйста, избегайте любых оттенков красного и черного, особенно в нарядах для важного мероприятия, в котором вы хотите достичь успеха».
«Удачу принесут такие цвета как: розовый, пурпурный, лиловый, темно-красный. При выборе гардероба отдавайте предпочтение красным цветам и любым его оттенкам», — рассказала нумеролог про рожденных 3, 12, 21 и 3.
Избегать черного цвета призвали рожденных 4, 13, 22 и 31:
«Однозначно хаки, а еще синий и фиолетовый. Именно эти цвета дадут еще больше решимости, проявленности и смелости, а значит, любое дело у вас в кармане».
Если ваш день рождения 5, 14 или 23, обратите внимание на базовые цвета:
«Люди, рожденные в эти даты, обладают впечатляющими коммуникационными навыками. Это люди, которые могут найти подход абсолютно к любому человеку. Цвета, которые этому будут способствовать, это: белый, серый и коричневые оттенки».
6, 15 24 числа не должны носить розовое:
«Они часто обращают внимание на действительно уникальные, необычные и красивые вещи, возможно, даже антикварные. Ваш цвет — сияющий белый. А еще голубой, желтый и синий».
Рожденные 7, 16 и 25 могут присмотреться к пастельным оттенкам и чему-то блестящему:
«Они немного замкнуты, поэтому, чтобы подчеркнуть только самое важное и притянуть к себе удачу, гардероб необходимо наполнить вещами белого, желтого и золотого цвета».
8, 17 и 26 — идеально подойдет черный.
«Все оттенки красного — от розового до алого — будут для вас удачными», — заключила нумеролог о рожденных 9, 18, 27 в беседе с marieclaire.ru.