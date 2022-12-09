«Будет запрещена»: россиянам рассказали о правилах покупки алкоголя в праздники

Стало известно, какие правила придется соблюдать желающим приобрести алкоголь в новогодние праздники.

Жителям Башкирии сообщили, в каких числах спиртное не будут продавать с пяти вечера до десяти часов утра.

«В Башкирии продажа алкоголя в магазинах в грядущие новогодние праздники будет запрещена с 3 по 5 января с 17:00 до 10:00 часов следующего дня, а также 6 января с 17:00 до 23:00. Об этом сообщает минторг республики. Отмечено, что исключение составляет розничная продажа спиртного при оказании услуг общественного питания», – отметили в gorobzor.ru.