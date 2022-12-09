Деньги списаны просто так! Клиенты Wildberries массово жалуются на потерю средств — до 20 тысяч с носа

Покупатели Wildberries пожаловались на то, что с их счетов списали деньги за отказ от товара, который они просто отложили в корзину, но пока не намеревались покупать.

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Покупатели заметили, что продукция отправилась к ним на места, и начали делать отказы. На что система отреагировала в установленном порядке — списала по 100-150 рублей за каждое наименование. У некоторых суммы достигали 20 тысяч рублей.

На жалобы Wildberries отреагировал обещанием вернуть все средства в полном объеме.