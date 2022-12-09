Возможность получить до 350 тысяч рублей: специалисты «Госуслуг» рассказали о малоизвестных льготах

Стало известно, какие меры поддержки государства доступны для малоимущих, нетрудоспособных иждивенцев и многодетных семей.
На портале «Госуслуг» рассказали о помощи малоимущим гражданам РФ, мечтающим построить собственный бизнес.
«Малоимущие граждане или семьи могут получить деньги от государства на запуск своего дела. Например, на репетиторство, домашнюю кулинарию, шиномонтаж или ателье», — отметили в Телеграм-канале государственного портала.
Речь идет о соцконтракте, по которому можно получить до 350 тысяч рублей.
Также государство сделает вычет по налогу на имущество для многодетных. Такая помощь будет доступна собственникам жилья с тремя и более несовершеннолетними детьми.
Специалисты напомнили и о надбавке за нетрудоспособного иждивенца. Льгота дается пенсионеру, у которого на иждивении есть ребенок до 18 лет, студент-очник до 23 лет, родственник-пенсионер, родственник-инвалид. За каждого из перечисленных заплатят 2407 рублей.