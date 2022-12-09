«И от маленьких детей тоже»: специалист рассказала, как уберечь елку от домашних питомцев

Владельцы котов и других домашних животных каждый Новый год сталкиваются с проблемой сохранения елки.

Питомцы роняют новогоднее дерево, разбивают игрушки или даже едят их. Чтобы предотвратить такое, специалист советует обернуть основание елки чем-то шуршащим: