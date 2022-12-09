«И от маленьких детей тоже»: специалист рассказала, как уберечь елку от домашних питомцев

Домашние питомцы

Домашние питомцы. Фото: Global Look Press

Зоопсихолог Надежда Симохина поделилась экспетрным мнением.

Владельцы котов и других домашних животных каждый Новый год сталкиваются с проблемой сохранения елки.

Питомцы роняют новогоднее дерево, разбивают игрушки или даже едят их. Чтобы предотвратить такое, специалист советует обернуть основание елки чем-то шуршащим:

«Оберните основание ели фольгой или липкой лентой. Котики не любят ходить по шуршащим и липким поверхностям. Можете использовать специальные манежи-ограждения. Это спасет ель и от маленьких детей тоже».

Также можно разбрызгать возле елки цитрусовые ароматы. Коты не любят такие запахи. Поэтому и апельсиновые корки отпугнут их.

«Котики не любят запах цитрусовых, используйте это по максимуму. Разложите у основания дерева цедру (для красоты можно вырезать разные красивые фигурки). И можете развесить мандарины на елке в качестве игрушек», – заключила Самохина в беседе с mir24.tv.

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