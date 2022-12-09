«И от маленьких детей тоже»: специалист рассказала, как уберечь елку от домашних питомцев

Владельцы котов и других домашних животных каждый Новый год сталкиваются с проблемой сохранения елки.
Питомцы роняют новогоднее дерево, разбивают игрушки или даже едят их. Чтобы предотвратить такое, специалист советует обернуть основание елки чем-то шуршащим:
«Оберните основание ели фольгой или липкой лентой. Котики не любят ходить по шуршащим и липким поверхностям. Можете использовать специальные манежи-ограждения. Это спасет ель и от маленьких детей тоже».
Также можно разбрызгать возле елки цитрусовые ароматы. Коты не любят такие запахи. Поэтому и апельсиновые корки отпугнут их.
«Котики не любят запах цитрусовых, используйте это по максимуму. Разложите у основания дерева цедру (для красоты можно вырезать разные красивые фигурки). И можете развесить мандарины на елке в качестве игрушек», – заключила Самохина в беседе с mir24.tv.