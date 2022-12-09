Повышенные выплаты: что ждет женщин и мужчин, которым в 2023 году исполнится 55 и 60 лет соответственно

Женщины, которым в 2023-м году исполнится 55 лет, и мужчины, кто отметит свое 60-летие, про российским законам будут считаться предпенсионерами. А это - особая категория граждан, которым положены выплаты и льготы.

Их увольнение будет считаться дискриминацией, а работодатель может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной, если будет доказано, что сотрудник лишился работы в силу возраста.

Потерявшие работу предпенсионеры имеют право на повышенное пособие по безработице и выход на пенсию на два года раньше срока - по решению службы занятости.

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