Повышенные выплаты: что ждет женщин и мужчин, которым в 2023 году исполнится 55 и 60 лет соответственно

Женщины, которым в 2023-м году исполнится 55 лет, и мужчины, кто отметит свое 60-летие, про российским законам будут считаться предпенсионерами. А это - особая категория граждан, которым положены выплаты и льготы.
Их увольнение будет считаться дискриминацией, а работодатель может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной, если будет доказано, что сотрудник лишился работы в силу возраста.
Потерявшие работу предпенсионеры имеют право на повышенное пособие по безработице и выход на пенсию на два года раньше срока - по решению службы занятости.
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«Дополнительные льготы для предпенсионеров могут предоставляться и на региональном уровне», - уточнила доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.
Подробнее о льготах для предпенсионеров можно узнать на сайте Пенсионного фонда России или на портале Госуслуги.
По материалам 1prime.ru.