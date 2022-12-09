Деликатесы в «Ашане» сгребают с полок: супермаркет выставил продукты за копейки

В «Ашане» в предпраздничные дни случилось столпотворение. И дело не только в том, что народ ринулся запасаться перед Новым годом.

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Покупатели узнали об огромной скидке в 95%, которую предоставляет ТЦ своим клиентам с их карточкой покупателя. Те, кто накопил на них баллы теперь могут расплачиваться ей за дорогие деликатесы, получая их фактически за бесценок.

Естественно, народ решил быстренько воспользоваться такой привилегией и активно сметает с полок все, что видит.

Источник: sportkp.ru.