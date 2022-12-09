На пенсию можно не в 60, а гораздо раньше: кому в России разрешено уйти на заслуженный отдых хоть сейчас

В российском законодательстве есть такое понятие, как «предпенсионеры» — это люди, которым осталось пять лет до выхода на пенсию. И они пользуются определенными льготами.

В частности, предпенсионеры могут выйти на пенсию на два года раньше срока в том случае, если потеряют работу. Это делается по предложению службы занятости.

Кроме этого, предпенсионеры имеют право на освобождение от налога на имущество — по одному объекту любого вида, если он не используется в предпринимательской деятельности. Также им полагается вычет по земельному налогу — база может быть уменьшена на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного земельного участка, не нужно платить за шесть соток.

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