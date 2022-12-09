В России объявлены новые выплаты на детей: условие — доход выше прожиточного минимума

В России стало возможным использовать материнский капитал частями, если в этом есть необходимость. Брать деньги от государства могут родители детей до трех лет.

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«Семья будет получать на ребенка до трех лет пособие из бюджета и — как добавку — выплату из маткапитала, если доход больше одного прожиточного минимума, но меньше двух», — рассказал экономист Герман Ткаченко.

Добавку из маткапитала можно использовать ежемесячно. Ее размер по стране различен, все зависит от суммы одного прожиточного минимума на ребенка в регионе. В целом по стране это приблизительно 14 тысяч.

Расходовать маткапитал по частям можно до его исчерпания.

Источник: pnz.ru