Деньги улетят впустую! Россиян предупредили, что произойдет с финансами до Нового года

В конце года особенно важно грамотно распорядиться деньгами и не потратить их на что-то не такое уж и важное, скупая все и вся на фоне заявлений о грядущем дефиците товаров. Как это было, например, в прошлом году.

Финансисты советуют уже сейчас распланировать свои траты до конца 2022 года.