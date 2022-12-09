Деньги улетят впустую! Россиян предупредили, что произойдет с финансами до Нового года

В конце года особенно важно грамотно распорядиться деньгами и не потратить их на что-то не такое уж и важное, скупая все и вся на фоне заявлений о грядущем дефиците товаров. Как это было, например, в прошлом году.
Финансисты советуют уже сейчас распланировать свои траты до конца 2022 года.
«Но эти планы должны быть реалистичными, иначе деньги улетят впустую. Например, в начале года из-за паники многие скупали абсолютно ненужные товары, а обещанный дефицит так и не наступил», — отметил финансист Лазарь Бадалов.
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Первым делом, конечно, стоит погасить долги, советуют финансисты. Если есть кредиты, постарайтесь внести платеж побольше, чтобы сократить сумму основного долга.
Если ни планов новых покупок, ни долгов у вас нет, лучше положить деньги на обычный депозит в банке.
По материалам 1prime.ru.