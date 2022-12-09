Карты «Мир» в срочном порядке будут заменены на другие: альтернативы ищутся

Россия и Турция сейчас заняты вопросами поиска альтернативы карте «‎Мир»‎, чтобы к началу нового туристического сезона россияне могли иметь возможность расплачиваться в этой стране.

«Мы видим, что из-за зарубежного корпоративного давления на финансовую систему Турции — она достаточно сильно интегрирована в западную финансовую систему — были отказы от обслуживания карт «Мир». Но тут же появились другие варианты, которые позволяют рассчитываться картами без всякого рода финансовых операторов и посредников», — отметил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.