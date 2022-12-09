Продаж больше нет: Wildberries обескуражил известием – с 10 декабря

Wildberries ошарашил своих клиентов известием — его площадка сократила количество продаваемых наименований после проверки Роспотребнадзора.

Контролирующий орган обнаружил на витринах виртуального магазина запрещенные продукты и обязал маркетплейс убрать их из предложений.

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В итоге список продаваемой продукции на Wildberries сократился. В нем теперь не найти БАДы, витамины и чаи с сушеными мухоморами. Если вы прочитаете эту новость сейчас и проявите любопытство, наверняка, 10 декабря не найдете данный вид товаров на Wildberries.

Впрочем, для части людей эта акция могла остаться незамеченной, ведь далеко не все привязаны к данным видам продуктов. Тем более они запрещены для реализации в РФ.

Источник: akket.com.