Под новым именем: стала известна дата открытия магазинов Zara в России

Теперь уже точно — магазины Zara в 2023 году вернутся в торговые центры России, из которых ушли весной 2022 года. Правда, под новыми названиями, но сути это не меняет.

Об этом сообщила руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP. Надежда Цветкова.