Под новым именем: стала известна дата открытия магазинов Zara в России

Теперь уже точно — магазины Zara в 2023 году вернутся в торговые центры России, из которых ушли весной 2022 года. Правда, под новыми названиями, но сути это не меняет.
Об этом сообщила руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP. Надежда Цветкова.
«Zara может открыться в марте. Название меняется, пока мы его не знаем. Первой, наверное, будет Москва, потом Питер, самые интересные миллионники и другие города. В период с марта по осень следующего года они должны будут запустить все», — поделилась Надежда Цветкова.
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Напомним, совладельцем франшизы Zara и Massimo Dutti является ливанская компания Daher. Она приобрела дистрибьютера Inditex, с помощью которого и выйдет на российский рынок весной будущего года.
По материалам ТАСС.