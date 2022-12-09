Стало известно, почему кошки любят спать в ногах у хозяина

Многие хозяева пушистых питомцев задумываются: почему кошки предпочитают спать в ногах у человека? Впрочем, не только в ногах: нередко они любят устраиваться на животе, а еще — на голове своего хозяина или хозяйки.
Оказывается, таким способом кошки выражают свою любовь и ласку. Кроме того, они ищут возможность согреться и жаждут внимания.
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«Кошки спят не только в ногах хозяина, но и на голове, у живота и за спиной. Это банальное желание тепла и тактильного контакта — одного из способов общения между кошками», — рассказала фелинолог, эксперт ICU по всем породам, основатель питомника Russicats Светлана Пономарева в интервью изданию РИАМО.