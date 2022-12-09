С 10 декабря карты «Мир» будут уничтожены: Сбербанк огласил решение по платежной системе

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Сбербанк ввел в действие виртуальную платежную систему, которая фактически делает бесполезным привычный всем пластик.

SberPay не требует физического носителя, кроме телефона, поэтому люди в последнее время чаще предпочитают расплачиваться онлайн. Для этого необходимо иметь аппарат с функцией NFC и скачанным приложением «Сбербанк онлайн».

Источник: akket.com.