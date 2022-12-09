С 10 декабря карты «Мир» будут уничтожены: Сбербанк огласил решение по платежной системе

Уже 10 декабря платежные системы «Мир», Visa и Mastercard станут бесполезными и фактически морально уничтожены, если вы узнаете о SberPay 9 декабря.
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Сбербанк ввел в действие виртуальную платежную систему, которая фактически делает бесполезным привычный всем пластик.
SberPay не требует физического носителя, кроме телефона, поэтому люди в последнее время чаще предпочитают расплачиваться онлайн. Для этого необходимо иметь аппарат с функцией NFC и скачанным приложением «Сбербанк онлайн».
Источник: akket.com.