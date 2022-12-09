Отстирывает все, а стоит копейки: исследователи назвали лучший порошок – вы удивитесь

Эксперты Роскачества проверили стиральные порошки на их способность убирать пятна различных свойств, не влияя негативно на качество ткани. И лучшим среди наименований был назван дешевый «Аист».

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Порошок отстирал не только пятна от жира или пота, но даже кровь, хотя это не было заявлено на упаковке. Кроме того, вещи после 25 стирок не образовали катышки, сохранили свой изначальный цвет.

Порошок полностью вымывался из материала, не оставляя разводов. «Аист» получил пять баллов из пяти.

Источник: primpress.ru.