Продукты, пошлины, билеты: цены взлетят уже с 1 января неминуемо

Неизбежный рост цен грядет с 2023 года. Причем, взлетят в стоимости многие категории товаров и услуг. Известно о повышении на 8,1% цен на железнодорожные билеты, а также на грузоперевозки – на 8%.

С нового года взлетят цены на табачную продукцию и алкоголь. Поскольку ставки акцизов на них изменятся, сообщает Telegram-канал «Прайм».

Также грядет неизбежное повышение цен на автомобили, мотоциклы, бензин и дизельное топливо. Любимый россиянами напиток тоже подорожает – неурожай кофе сказывается.