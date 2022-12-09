Продукты, пошлины, билеты: цены взлетят уже с 1 января неминуемо

Неизбежный рост цен грядет с 2023 года. Причем, взлетят в стоимости многие категории товаров и услуг. Известно о повышении на 8,1% цен на железнодорожные билеты, а также на грузоперевозки – на 8%.
С нового года взлетят цены на табачную продукцию и алкоголь. Поскольку ставки акцизов на них изменятся, сообщает Telegram-канал «Прайм».
Также грядет неизбежное повышение цен на автомобили, мотоциклы, бензин и дизельное топливо. Любимый россиянами напиток тоже подорожает – неурожай кофе сказывается.
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Вместе с тем, на 30% подорожает госпошлина на загранпаспорт и отечественное удостоверение личности, а также водительские права и регистрация брака. Поскольку с 1 января скидка на эти виды услуг перестанет существовать. И если раньше люди платили, например, 3,5 тысячи рублей за загранник нового образца, то теперь придется раскошелиться на 5 тысяч рублей.