Кошки воют волками от этого ужаса: в кормах для животных нашли эту гадость

Росконтроль исследовал корма для животных и пришел к неутешительному выводу – 60% наименований являются фальсификатами. То есть давать их животным просто небезопасно.
Состав многих кормов не соответствует заявленному на упаковке. Чаще всего производители удешевляют продукт, заменяя нормальное мясо на отходы или бросовые сорта, а также увеличивая количество растительных и химических ингредиентов. Такой состав нельзя назвать сбалансированным.
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В корме для кошек Brit Care эксперты нашли излишек хлорида натрия, клетчатки, неполноценный в биологическом отношении белок.
Royal Canin также содержит неполноценный в биологическом отношении белок и избыток клетчатки, показатель окислительной порчи значительно выше средних.
Whiskas имеет массовую долю жира значительно (на 34 %) меньше указанной в маркировке и несколько (на 9 %) меньше минимальной согласно нормативам. Содержание аминокислоты лизина в корме меньше, чем средние значения для этой разновидности продукции.