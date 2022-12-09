Кошки воют волками от этого ужаса: в кормах для животных нашли эту гадость

Росконтроль исследовал корма для животных и пришел к неутешительному выводу – 60% наименований являются фальсификатами. То есть давать их животным просто небезопасно.

Состав многих кормов не соответствует заявленному на упаковке. Чаще всего производители удешевляют продукт, заменяя нормальное мясо на отходы или бросовые сорта, а также увеличивая количество растительных и химических ингредиентов. Такой состав нельзя назвать сбалансированным.