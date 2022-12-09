«Ашан» решил не брать денег: с 10 декабря супермакет подготовил для покупателей подарки

В преддверии Нового года многие россияне стараются сделать продуктовые запасы, из-за чего супермаркеты сейчас переполнены, очереди в них – просто бесконечные.
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«Ашан» решил решить эту проблему, а заодно порадовать своих клиентов бесплатной услугой. С 10 декабря здесь можно заказать доставку продуктов совершенно бесплатно.
Есть одно условие для получения услуги – необходимо, чтобы сумма в чеке была не менее 2 тысяч. Для доставки необходимо внести промокод «кролик».
К слову, Fix Price и «Сбермаркет» тоже предлагают доставку своих товаров покупателям бесплатно.
Источник: PRIMPRESS.