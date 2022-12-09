«Содержат больше сока»: в Роскачестве рассказали, как выбрать лучшие мандарины

Стало известно, с помощью чего определить спелые мандарины.
Не только приятный аромат и яркая кожица выдают качественный плод. Но и его вес говорит о многом.
Более спелые мандарины окажутся тяжелее по весу.
«Спелость можно определить по характерному аромату, равномерности и яркости окраски кожицы и весу, так как более спелые мандарины содержат больше сока, а значит, они тяжелее незрелых. Также, спелый плод чистится без труда», – заявили эксперты.
«Следует учесть, что мандарины могут быть обработаны воском, например, те, которые привозят из других стран, чтобы сохранить их внешний вид и предотвратить появление плесени при транспортировке, хранении и продаже. Сам по себе воск не опасен, но дома мандарины нужно тщательно промыть теплой водой», – добавили в ria.ru.
Напомним, ранее эксперты посоветовали обращать внимание на дно коробки с мандаринами. Это поможет избежать покупки гнилых плодов.