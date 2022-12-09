«Содержат больше сока»: в Роскачестве рассказали, как выбрать лучшие мандарины

«Следует учесть, что мандарины могут быть обработаны воском, например, те, которые привозят из других стран, чтобы сохранить их внешний вид и предотвратить появление плесени при транспортировке, хранении и продаже. Сам по себе воск не опасен, но дома мандарины нужно тщательно промыть теплой водой», – добавили в ria.ru.