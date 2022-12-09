«Будут проиндексированы на 8,1%»: билеты на поезда подорожают в 2023 году

Стало известно об увеличении стоимости билетов за перевозку Федеральной пассажирской компанией.
Тарифы изменятся для пассажиров купейных вагонов и вагонов СВ с классом «люкс».
Билеты по новой цене будут в продаже уже пятого декабря 2022 года:
«Тарифы на перевозки пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и класса «люкс»поездов формирования АО «ФПК», курсирующих во внутригосударственном сообщении, с первого января 2023 года будут проиндексированы на 8,1% к уровню 2022 года».
«При этом, в 95% вагонов категории купе, СВ и «люкс» АО «ФПК» в настоящее время применяется система динамического ценообразования, при которой стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест», – добавили в ria.ru.