«Будут проиндексированы на 8,1%»: билеты на поезда подорожают в 2023 году

Стало известно об увеличении стоимости билетов за перевозку Федеральной пассажирской компанией.

Тарифы изменятся для пассажиров купейных вагонов и вагонов СВ с классом «люкс».

Билеты по новой цене будут в продаже уже пятого декабря 2022 года: