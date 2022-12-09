«Появятся люди»: Володина предрекла нехорошее каждому россиянину до конца года

Астролог и телеведущая Василиса Володина обратилась к людям в своем микроблоге с просьбой сохранять бдительность вплоть до конца года, а лучше до 12 января. Дело в том, что на небе в это время Марс создает определенную обстановку.

«Ретроградный Марс в Близнецах (с 30 октября 2022 по 12 января 2023 года) намекает, что вокруг нас сейчас появятся люди, несущие большое нервное напряжение», - подчеркнула астролог.

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Речь идет, по словам Володиной, о людях с нехорошими намерениями. В результате может случиться настоящая беда.

«Это может быть какой-то мошенник, злоумышленник, лиходей, злонамеренная личность, преступник, хулиган, обманщик или хитрый выжига. А может быть просто нервный задира или кто-то мешающий жить спокойно», - рассказала о нехорошем Володина.

Василиса Володина попросила подписчиков не устраивать охоту на ведьм, но и осторожность не помешает: «У каждого она должна быть своя».