Сброс системы? Экономист Хазин раскрыл правду про судьбу доллара в США

Экономист Михаил Хазин поведал о судьбе доллара в США. Он раскрыл планы Штатов по сбросу мировой долларовой системы.

«В США сейчас всерьез стали рассматривать вопрос о том, что надо сбрасывать мировую долларовую систему. <...> Уже говорят, что надо сбрасывать мировую долларовую систему, потому что она слишком дорого стоит США», - высказался экономист.

Хазин объяснил, что Америка еще два месяца назад пришла к такому решению. На дедолларизацию страна согласилась после того, как в Китае на ХХ съезде компартии президент Си Цзиньпин убрал из состава всех либеральных политиков. Это Вашингтон расценил как сигнал для себя.