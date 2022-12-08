Хозяйкам на заметку: стало известно, почему не стоит сливать воду после варки овощей в раковину

Оказалось, воду из-под вареных овощей лучше не спускать в раковину. Ее можно применить как удобрение.
Дачники посоветовали не тратить зря воду с множеством минеральных и органических веществ. Так как все это остается после варки овощей.
Такая вода станет отличной подкормкой для помидоров.
«Оказывается, вода после варки картофеля, как и других овощей, может использоваться в качестве эффективной подкормки. Все дело в том, что за время нахождения на плите часть минеральных и органических веществ, которые содержатся в плодах, переходит в воду», – отметили в belnovosti.by.
«Увлажнять томатные грядки питательным раствором разрешается еженедельно, заменяя плановый полив обычной водой. Как утверждают опытные огородники, особенно хорошо на подобный состав откликаются томаты», – добавили эксперты.
Напомним, ранее специалисты назвали лучшие шпроты для новогоднего стола.