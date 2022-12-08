Хозяйкам на заметку: стало известно, почему не стоит сливать воду после варки овощей в раковину

Оказалось, воду из-под вареных овощей лучше не спускать в раковину. Ее можно применить как удобрение.

Дачники посоветовали не тратить зря воду с множеством минеральных и органических веществ. Так как все это остается после варки овощей.

Такая вода станет отличной подкормкой для помидоров.