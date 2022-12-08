Для новогодних бутербродов стоит брать их: в Роскачестве назвали лучшие шпроты

Стало известно, какие шпроты можно купить для приближающегося праздника.

Новогодний стол сложно представить без мандаринов, оливье и бутербродов со шпротами. В Роскачестве исследовали консервные банки и нашли среди них лучшие.

На первое место среди лучших марок вышел «Знак качества» производства ООО «Велрыбпром». Эти шпроты отличаются полным соответствием маркировке и ГОСТам и хорошими вкусовыми качествами.

Внешний вид, обработка продукта, а также количество соли — все это удовлетворило специалистов. Всего в исследовании участвовало 20 марок, отметили в rskrf.ru.