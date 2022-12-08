Указ уже подписан: россиянам продлили ипотеку с низкой ставкой

Но при этом некоторых россиян все же обрадовали. Правительство РФ продлило Дальневосточную ипотеку со ставкой 2% до 2030 года, о чем сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет URA.ru.

Напомним, дальневосточным кредит на покупку жилья назвали потому, что он распространяется только на приобретение жилой площади на территории Дальневосточного федерального округа.

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Отмечается, что ставка по такому кредиту составляет всего два процента. При этом в России пока еще действует так называемая семейная ипотека (шесть процентов) и ипотека для IT-специалистов (пять процентов).