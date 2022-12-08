Иностранцам не понять: какие новогодние украшения используют только россияне

Не только у россиян сохранились обычаи при оформлении дома к Новому году, но некоторые традиции иностранцы никогда не поймут. Например, звезда на елке. Практически ни одна новогодняя красавица не обходится без красивой верхушки. В других странах такого нет.

А новогодний дождик вам знаком? Дело в том, что в СССР практически ничего в магазинах не было, кроме дождика, поэтому украшали елку им все. Сейчас в России много разнообразных украшений к Новому году, но любовь к дождику осталась навсегда.

Ну, и нельзя не отметить старые елочные игрушки, доставшиеся нам от бабушек и дедушек. Иностранцы не могут понять - зачем россияне хранят их веками. А причина все та же - из-за дефицита в магазинах елочные украшения хранили по много лет. И хотя сейчас ситуация в корне изменилась - привычку уже не выкурить.

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