Хотите много денег? Названы самые выгодные даты для отпуска в 2023 году

В декабре в отделах кадров обычно составляют графики отпусков на следующий год. И специалисты решили напомнить - когда лучше идти отдыхать в 2023 году, чтобы было выгодно.

Если вы дико устали и действительно хотите отдохнуть, то пишите заявления на даты, которые выпадают между выходными и праздничными днями. Вот самые удобные числа:

- с 1 по 8 января,

- 23 и 24 февраля,

- 8 марта,

- 1, 8 и 9 мая,

- 12 июня,

- 6 ноября.

Если же вы, наоборот, хотите заработать деньги на отпуске, то в таком случае логично будет работать в дни праздников - в январе, феврале, апреле и мае.

Брать отпуск в эти месяцы финансово не очень выгодно, так как зарплата будет выше отпускных.

Чтобы больше заработать, можно взять отпуск в другие месяцы: в марте, июне, июле, августе и так далее.

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