Хотите много денег? Названы самые выгодные даты для отпуска в 2023 году

В декабре в отделах кадров обычно составляют графики отпусков на следующий год. И специалисты решили напомнить - когда лучше идти отдыхать в 2023 году, чтобы было выгодно.
Если вы дико устали и действительно хотите отдохнуть, то пишите заявления на даты, которые выпадают между выходными и праздничными днями. Вот самые удобные числа:
- - с 1 по 8 января,
- - 23 и 24 февраля,
- - 8 марта,
- - 1, 8 и 9 мая,
- - 12 июня,
- - 6 ноября.
Если же вы, наоборот, хотите заработать деньги на отпуске, то в таком случае логично будет работать в дни праздников - в январе, феврале, апреле и мае.
Брать отпуск в эти месяцы финансово не очень выгодно, так как зарплата будет выше отпускных.
Чтобы больше заработать, можно взять отпуск в другие месяцы: в марте, июне, июле, августе и так далее.
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