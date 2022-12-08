Россиянам выплатят по 7000 рублей к Новому году

К Новому году некоторых россиян ждет приятный сюрприз - правительство выплатит по 7000 тысяч рублей, но получить эти деньги смогут не все.

Это коснется пенсионеров, которые пострадали в результате техногенных или радиационных катастроф. Для того, чтобы получить выплаты - нужно зарегистрироваться на Госуслугах и деньги придут автоматически на карту.

Если же пенсионер не умеет пользоваться гаджетами, то ему нужно сходить в МФЦ и там оформить положенные деньги.

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