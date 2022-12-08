Коснется работы: сбежавших в сентябре россиян ждет неприятный сюрприз

В Совете Федерации заявили, что некоторых сбежавших из страны россиян могут наказать рублем. Речь идет о тех гражданах, кто покинул родину после объявления о мобилизации в сентябре.

«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно, можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», – заявил сенатор Андрей Клишас.

При этом чиновник подчеркнул, что уговаривать вернуться уехавших никто не будет, но работу им придется искать там, где они теперь живут.

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