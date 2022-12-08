В Москва-Сити запустят первую в мире доставку блюд в ресторанной посуде

С 12 декабря на территории Москва-Сити будет запущена доставка ресторанных блюд в ресторанной посуде, то есть, на керамических тарелках.

Интернет-сервис предложит клиентам 120 блюд (завтраки, обеды, фуршеты, фастфуд) с доставкой «до двери» за 30 минут. Но не в пластиковых контейнерах, а красиво – на тарелках. Организаторы отмечают, что нигде в мире нет такой доставки.