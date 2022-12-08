В Москва-Сити запустят первую в мире доставку блюд в ресторанной посуде

Ресторан

А тарелки потом клиентам оставят? Фото: Global Look Press

И заказать ее можно будет через WhatsApp.

С 12 декабря на территории Москва-Сити будет запущена доставка ресторанных блюд в ресторанной посуде, то есть, на керамических тарелках.

Интернет-сервис предложит клиентам 120 блюд (завтраки, обеды, фуршеты, фастфуд) с доставкой «до двери» за 30 минут. Но не в пластиковых контейнерах, а красиво – на тарелках. Организаторы отмечают, что нигде в мире нет такой доставки.

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Платформа  готова обслужить, как корпоративных, так и частных клиентов. Еще одна ее «фишка» - это заказ по WhatsApp: можно обратиться в фирму хоть текстовым, хоть голосовым сообщением.

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