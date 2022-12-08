«Тенденция — воинственность»: Володина Василиса озвучила пугающее предречение

Астролог Василиса Володина предрекла пугающий день — 8 декабря. Она признала, что сутки будут откровенно сложными, поскольку полнолуние на небе случилось одновременно с противостоянием Марса.
«Основная тенденция дня — задиристость, взвинченность, воинственность, драчливость», — предупредила астролог.
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Володина дала главный совет, который поможет пережить этот день без стресса или максимально оградить себя от рисков дня:
«С шутками сегодня лучше не выступать, обязательно оскорбишь чьи-нибудь чувства. А вот легко подняться и уйти из гнетущей атмосферы на свежий воздух — пожалуй».