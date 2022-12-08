Набавка до 18 тысяч ежемесячно: кому с января значительно повысят зарплату

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Так, например, врачам первичного звена положена ежемесячная доплата в 14,5 тысяч, врачи скорой помощи будут получать по 11,5, а по 4 тысячи – фельдшеры «скорой», которые принимают вызовы. Наибольшую надбавку увидят доктора центральных районных и районных больниц — им назначено по 18,5 тысяч.

Решение о значительных доплатах уже принято на федеральном уровне — это общероссийская тенденция. Всего на надбавку могут рассчитывать более миллиона медиков — 379 тысяч врачей, 725 тысяч человек среднего медперсонала и около 65 тысяч сотрудников младшего медперсонала, сообщает Lenta.ru.