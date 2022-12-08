8 декабря – Полнолуние: астролог Богдан Глоба предупредил об опасностях дня

Астролог Богдан Глоба, сын известных практиков Тамары и Павла Глобы, рассказал, чего ждать в день декабрьского Полнолуния, которое выпало на 8 число.

Сутки ознаменованы не только этим астрономическим явлением: происходит противостояние Марса и покрытие этого самого Марса полной Луной. «Можно даже назвать это марсианским минизатмением», - уточнил Глоба-младший. И объяснил, чего следует ожидать и как предостеречь себя.

«На что стоит обратить внимание в такой день? В первую очередь, на душевное состояние. Появляются беспричинные тревоги, вспышки гнева, энергетические и эмоциональные скачки. Тут все стандартно: главное помнить, что явление временное и весьма скоро минует.

Во-вторых, сторониться конфликтов. Далеко не каждый в состоянии совладать с собой и не пуститься в первобытную агрессию. Заодно будет и лакмусовая бумажка для выявления таких личностей в своем окружении.

В-третьих, постараться минимизировать активность в такой день. Береженого, как говорится…», - советует астролог в своем микроблоге.