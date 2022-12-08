Угроза из космоса: землю перед Новым годом накроет страшное - люди будут страдать

Конец декабря в этом году станет вдвойне сложным, поскольку это не только период бесконечной суеты, страшных пробок на дорогах и просроченных дедлайнов, но и время испытаний для организма. Грядет череда страшных по мощности магнитных бурь, которая охватит время с 22 по 28 декабря.

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Как прогнозирует Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, всплеск солнечной активности начнется 22 декабря. Наиболее сильное влияние на Землю будет оказываться с 25 по 28 числа, и метеочувствительные люди будут страдать. С 29 декабря и до конца года магнитосфера сохранит возбуждение, поэтому расслабиться не получится.

Метеозависимые люди в такие периоды могут столкнуться с головными болями, слабостью, головокружениями. Хоть влияние погоды на человека и оспаривают многие врачи, тем не менее в такие периоды специалисты советуют высыпаться, пить больше воды и не заниматься тяжелой физической активностью.

По материалам сайта Doctor Piter