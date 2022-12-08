«Переломный этап – март 2023»: астролог Дараган рассказал, что произойдет весной следующего года

Астролог Константин Дараган предрек, как будут развиваться события на Западе, которые сегодня волнуют весь мир. Эксперт не стал юлить и переливать из пустого в порожнее, а кратко и прямым текстом ответил на вопросы подписчиков, когда все закончится.

«Следующий переломный этап - март 2023. И опять переговоры. Закончится компромиссом между Западом и РФ. Но конфликт вообще не закончится еще долго, минимум десятилетие», - ответил на вопрос подписчиков Дараган.

Поведал звездочет и о перспективах отношений России с Западом. На ближайший год, по мнению Дарагана, нормализации явно не предвидится. Причем, лучше не тешить себя иллюзиями и готовиться к продолжительному противостоянию.