«Лучше отказаться от покупки»: эксперт рассказала об ошибках при выборе мандаринов

Новогодний стол не обходится без свежих мандаринов. Однако праздник можно испортить даже такими яркими и сочными плодами.
Специалист посоветовала лучше изучать мандарины при покупке. Проверить стоит не только сам плод, но и коробку с фруктами. На самом дне могут быть следы плесени. В таком случае лучше не брать любой мандарин из коробки.
«Надо внимательно смотреть на дно коробки и проверять, нет ли там никаких мокрых следов, плесени и так далее. Если нашли хотя бы один испорченный мандарин, лучше отказаться от покупки из этой партии», – отметила Васильева в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее эксперты по винам рассказали, как правильно выбрать и подарить игристое.