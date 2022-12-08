«Лучше отказаться от покупки»: эксперт рассказала об ошибках при выборе мандаринов

Мандарины

Мандарины. Фото: Global Look Press 

Руководитель общественной организации по защите прав потребителей «Хрюши против» Светлана Васильева предупредила об опасности.

Новогодний стол не обходится без свежих мандаринов. Однако праздник можно испортить даже такими яркими и сочными плодами.

Специалист посоветовала лучше изучать мандарины при покупке. Проверить стоит не только сам плод, но и коробку с фруктами. На самом дне могут быть следы плесени. В таком случае лучше не брать любой мандарин из коробки.

«Надо внимательно смотреть на дно коробки и проверять, нет ли там никаких мокрых следов, плесени и так далее. Если нашли хотя бы один испорченный мандарин, лучше отказаться от покупки из этой партии», – отметила Васильева в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее эксперты по винам рассказали, как правильно выбрать и подарить игристое.

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