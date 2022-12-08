«Лучше отказаться от покупки»: эксперт рассказала об ошибках при выборе мандаринов

Новогодний стол не обходится без свежих мандаринов. Однако праздник можно испортить даже такими яркими и сочными плодами.

Специалист посоветовала лучше изучать мандарины при покупке. Проверить стоит не только сам плод, но и коробку с фруктами. На самом дне могут быть следы плесени. В таком случае лучше не брать любой мандарин из коробки.