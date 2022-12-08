«Это нужно сделать»: эксперт предупредил о возвращении масочного режима

Специалсит спрогнозировал возвращение масок.
Это связно с ростом заболевших ОРВИ. К слову, академик РАН видит необходимость режима в тех регионах и учреждениях, где наблюдается резкое увеличение заразившихся.
«В любом случае возвращать будут, потому что в разных регионах уровень заболеваемости разный. Сразу на всю страну объявлять масочный режим смысла нет, а там, где есть заболеваемость, это нужно сделать. Не только в географическом плане, но и в плане семьи, отдельного учреждения, школы», — отметил Онищенко.
Онищенко призвал вакцинироваться и одеваться по погоде, чтобы избежать заболевания.
«Возвращать надо, будет возвращаться. По большому счету масочный режим никуда не уходил. Другое дело, что мы его особенно не соблюдаем, а так», — добавил врач в беседе с fedpress.ru.
Напомним, ранее стало известно об увеличении продолжительности жизни в России.