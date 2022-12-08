«Это нужно сделать»: эксперт предупредил о возвращении масочного режима

Специалсит спрогнозировал возвращение масок.

Это связно с ростом заболевших ОРВИ. К слову, академик РАН видит необходимость режима в тех регионах и учреждениях, где наблюдается резкое увеличение заразившихся.

«В любом случае возвращать будут, потому что в разных регионах уровень заболеваемости разный. Сразу на всю страну объявлять масочный режим смысла нет, а там, где есть заболеваемость, это нужно сделать. Не только в географическом плане, но и в плане семьи, отдельного учреждения, школы», — отметил Онищенко.