«Снижение смертности от болезней»: наблюдается рост продолжительности жизни в России

Стало известно, что продолжительность жизни повысится на 1,8 года.
Такой прогноз ожидается к концу 2022 году. А к 2030 люди будут доживать до 78 лет в среднем.
«В этом году, к концу года мы ожидаем, что уровень ожидаемой продолжительности жизни будет выше на 1,8 года», – заявила Самойлова на XV юбилейной всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество – 2022».
«На сегодняшний день сохраняется минимум младенческой смертности, менее чем на 4,5% уменьшилась смертность от онкологических заболеваний. Еще большее снижение смертности от болезней системы кровообращения. Это почти на 10%», – процитировали Самойлову ria.ru.
Напомним, ранее Рамзан Кадыров предложил приравнять многодетное материнство к профессии.