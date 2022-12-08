«Снижение смертности от болезней»: наблюдается рост продолжительности жизни в России

Пожилые люди

Пожилые люди. Фото: Global Look Press 

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала о сокращении смертности в стране.

Стало известно, что продолжительность жизни повысится на 1,8 года.

Такой прогноз ожидается к концу 2022 году. А к 2030 люди будут доживать до 78 лет в среднем.

«В этом году, к концу года мы ожидаем, что уровень ожидаемой продолжительности жизни будет выше на 1,8 года», – заявила Самойлова на XV юбилейной всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество – 2022».

«На сегодняшний день сохраняется минимум младенческой смертности, менее чем на 4,5% уменьшилась смертность от онкологических заболеваний. Еще большее снижение смертности от болезней системы кровообращения. Это почти на 10%», – процитировали Самойлову ria.ru.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров предложил приравнять многодетное материнство к профессии. 

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