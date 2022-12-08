Растяжения и вывихи: врач рассказал об опасности некоторой обуви зимой

В зимние месяцы травматолог советует носить удобную обувь на плоской подошве или невысоком каблуке, не более четырех сантиметров. Также желательно выбирать обувь с подошвой из незамерзающих материалов (каучука, термополиуретана) и с рельефом.

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Если нет возможности купить новую пару обуви, то можно использовать антискользящие насадки. Также следует выбирать плотную и высокую обувь, фиксирующую голень.