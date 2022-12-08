Растяжения и вывихи: врач рассказал об опасности некоторой обуви зимой

Зимой обувь на каблуках является причиной падений и серьезных травм. Об этом предупредил травматолог-ортопед Алишер Зохиров.
Такую обувь опасно носить в гололедицу, так как чем меньше сцепление с поверхностью, тем менее устойчивым становится человек. Зимой поверхность земли рыхлая или неровная. Риск получить травму возрастает.
«Когда вы поворачиваете стопу, каблук выступает в качестве рычага. И получается, что нога еще сильнее подворачивается. В результате получаем растяжение мышц и серьезные вывихи», — рассказал медик в интервью для «Лента.ру».
В зимние месяцы травматолог советует носить удобную обувь на плоской подошве или невысоком каблуке, не более четырех сантиметров. Также желательно выбирать обувь с подошвой из незамерзающих материалов (каучука, термополиуретана) и с рельефом.
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Если нет возможности купить новую пару обуви, то можно использовать антискользящие насадки. Также следует выбирать плотную и высокую обувь, фиксирующую голень.