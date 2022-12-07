Трапеза по-королевски: повар Елизаветы II раскрыл секрет приготовления хрустящего бекона

Британский шеф-повар Джефф Бейкер, который в свое время готовил для королевы Елизаветы II, рассказал изданию The Sun как приготовить самый вкусный жареный бекон.
Чтобы блюдо было хрустящим, его нужно готовить на раскаленной сковороде и без соусов. Раскаленная посуда, как уточнил Бейкер, карамелизует поверхность бекона, обеспечивая приятный хруст и ярко выраженный вкус. Повар посоветовал хозяйкам готовить бекон в собственном жиру и обжаривать его по минуте с каждой стороны.
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«Если бекон правильно завялен и нарезан кусочками нужной толщины, он должен карамелизироваться по краям. Жир будет вытапливаться, не растворяясь, что гарантирует восхитительный вкус», - подсказал он.
При готовке не нужно использовать соус и даже кетчуп.
«На мой взгляд, если приготовить бекон таким образом, ему не понадобится соус для усиления вкуса - он и так будет идеален», - заверил шеф-повар.
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