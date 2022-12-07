Трапеза по-королевски: повар Елизаветы II раскрыл секрет приготовления хрустящего бекона

Британский шеф-повар Джефф Бейкер, который в свое время готовил для королевы Елизаветы II, рассказал изданию The Sun как приготовить самый вкусный жареный бекон.

Чтобы блюдо было хрустящим, его нужно готовить на раскаленной сковороде и без соусов. Раскаленная посуда, как уточнил Бейкер, карамелизует поверхность бекона, обеспечивая приятный хруст и ярко выраженный вкус. Повар посоветовал хозяйкам готовить бекон в собственном жиру и обжаривать его по минуте с каждой стороны.

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