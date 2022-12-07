Кладезь пользы: Мясников рассказал о самом важном напитке в зимнее время

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о напитке, который нужно пить зимой. Им стал цикорий, который богат полезными веществами.
В этом продукте содержится инулин - органическое вещество, которое помогает укрепить иммунитет. Напиток способен снижать уровень сахара в крови, поэтому он идеально подойдет тем, у кого этот показатель повышен. Цикорий также будет полезен и людям, склонным к ожирению, подчеркнул врач в программе «О самом главном».
Мясников порекомендовал выбирать именно сублимированный цикорий. В нем, по словам специалиста, содержится большее количество полезных элементов, чем в обычном продукте.
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Ранее семейный доктор Наталия Горн рассказала, что зимой необходимо следить, чтобы питание было полноценным и сбалансированным, чтобы организм получал не только витамины, но и достаточное количество белка, из которого он строит антитела и разные иммунные клетки.
В рационе должны быть мясо, рыба, курица, морепродукты и достаточное количество овощей (от 300 г в сутки). Правильное питание позволит наладить работу пищеварительной системы, это очень важно.