Кладезь пользы: Мясников рассказал о самом важном напитке в зимнее время

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о напитке, который нужно пить зимой. Им стал цикорий, который богат полезными веществами.

В этом продукте содержится инулин - органическое вещество, которое помогает укрепить иммунитет. Напиток способен снижать уровень сахара в крови, поэтому он идеально подойдет тем, у кого этот показатель повышен. Цикорий также будет полезен и людям, склонным к ожирению, подчеркнул врач в программе «О самом главном».

Мясников порекомендовал выбирать именно сублимированный цикорий. В нем, по словам специалиста, содержится большее количество полезных элементов, чем в обычном продукте.

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