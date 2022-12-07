Игра-головоломка: Google назвал наиболее популярный запрос в 2022 году

В 2022 году самым популярным запросом в поисковике Google стало слово Wordle. Об этом сказано на сайте корпорации.

Специалисты объяснили, что Wordle - это игра-головоломка, в которой пользователю нужно с нескольких попыток угадать слово. Для этого человек называет другие слова, содержащие то же количество букв. Пик популярности игры в веб-поиске пришелся на середину февраля.

На втором месте рейтинга сочетание слов India vs England (Индия против Англии). Как известно, эти две страны являются давними соперниками в очень популярной в англоязычном мире игре в крикет, играли они и в этом году. На третьем месте - запрос Ukraine (Украина).

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